出版業減免營業稅進度 文化部：已送財政部 11:552019/10/07 中時 李欣恬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 文化部推動出版業減免營業稅，文化部長鄭麗君報告最新進度，相關制度設計已送財政部。（李欣恬攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為挽救出版產業的生存寒冬，文化部推動圖書定價制救出版，預計從出版業減免營業稅及購書抵稅兩項配套著手，今日立委柯志恩詢問文化部長鄭麗君相關進度。 對此，鄭麗君表示，文化部正著手減免制度的設計，「相關抵稅制度設計已送財政部，須等財政部答應。」 (中時 ) #財政部 #文化部 #減免 #制度 #設計 也許您會感興趣 推薦閱讀 資金專法上路1.5個月 僅30億回台 04:102019/10/03 財經要聞 地方政府苦 舉債額度剩13％ 04:102019/10/03 金融．稅務 買報紙獎很大？ 7-8月期發票買中國時報中千萬大獎 17:082019/10/03 財經 未分配盈餘投資抵稅 需兩要件 04:102019/10/04 金融．稅務 香港金管局：不需要也無意改變聯匯制度 22:082019/10/05 財經 保護消防員 韓國政顧問團提4解方 04:092019/10/06 政治要聞 潘孟安 任設計超市一日店長 04:102019/10/06 地方新聞 文化部擬拆國父紀念館圍牆 遭批意識形態 17:092019/10/06 生活 國父紀念館擬拆圍牆 里長斥意識形態 04:102019/10/07 地方新聞 傳國父紀念館將拆旗杆 文化部回應了 10:352019/10/07 政治 生活熱門新聞 合作破局？唐綺陽曝這些人會出事 - 生活 哈吉貝明轉強颱大迴轉 吳德榮：首波冷空氣來了 - 生活 糖尿病NG蔬果 這3種千萬別碰 - 生活 颱風亂雙十連假？氣象局一張圖告訴你 - 生活 嚇傻！逢甲夜市這款糖葫蘆 男結帳1支噴299元 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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