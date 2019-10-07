為挽救出版產業的生存寒冬，文化部推動圖書定價制救出版，預計從出版業減免營業稅及購書抵稅兩項配套著手，今日立委柯志恩詢問文化部長鄭麗君相關進度。

對此，鄭麗君表示，文化部正著手減免制度的設計，「相關抵稅制度設計已送財政部，須等財政部答應。」

(中時 )