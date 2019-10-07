交通部觀光局8月宣布推出官方版OTA（Online Travel Agency，線上旅行社）「台灣旅宿網訂房平台」，官員今（7）日在立法院交通委員會進一步表示，二代「台灣旅宿網」將於月底上線，將會結合先前推出的訂房功能，預計有1,000家旅宿業者資訊，完成串接金流，供民眾瀏覽、訂房繳費。

觀光局現行提供民眾瀏覽旅館資訊的「台灣旅宿網」，日前宣布新增訂房功能，強打0元上架手續費，且保證都是合法房源。觀光局長周永暉今日赴交通委員會備詢，立委李昆澤詢問台灣旅宿網訂房平台的現況。

觀光局官員回應，8月新增訂房功能，預計10月底「台灣旅宿網」會一併升級成2.0版本，且經過一個多月的宣導，已有1,000家旅宿業者提出申請，預計敢月底前完成金流串接，2.0版「台灣旅宿網」將可做到民眾查詢、下訂、付款。業者也能上網填入訂房資訊。而觀光局後台未來也可分析交易數量、交易金額、旅客國籍、訂單區域分布等，將有助於觀光政策研擬推動。

另外，李昆澤也關切跨國訂房網出現許多消費爭議，觀光局表示，若是境外訂房網站會有比較大爭議，目前有兩個解決途徑，第一是透過警察系統的偵防管道，第二就是透過這些OTA平台進行聯繫。

(工商 )