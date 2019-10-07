高鐵南延屏東恐虧損？交通部：不會補助屏東站營運成本 11:372019/10/07 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立委曾銘宗（左）與民進黨立委余宛如（右）為了高鐵南延案發生口角。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 面對國民黨立委曾銘宗詢問此議題，江耀宗一度不願估算票價，底下的幕僚趕緊上台提示。（黃世麒攝） 財政部長蘇建榮（左起）、主計長朱澤民、台灣高鐵董事長江耀宗、交通部次長黃玉霖、國發會主委陳美伶等人一字排開備詢。（黃世麒攝） 立法院財政委員會7日就高鐵南延屏東案邀請相關部會報告，財政部長蘇建榮、主計長朱澤民、台灣高鐵董事長江耀宗、交通部次長黃玉霖、國發會主委陳美伶等人一字排開備詢。 國民黨立委曾銘宗質詢時，質疑左營案只比台鐵省下10分鐘，卻要花費554億元建造費用，要求交通部未來不得補貼高鐵虧損，此舉惹怒台下的民進黨立委余宛如等人，抨擊曾瞧不起屏東人，兩人在台下發生激烈口角。 交通部政務次長黃玉霖則承諾，未來不會補貼高鐵屏東站營運成本。 (中時 ) #屏東 #高鐵 #交通部 #財政 #補貼 也許您會感興趣 推薦閱讀 從專業變酬庸 如斷橋般沉淪 04:102019/10/03 社會新聞 還有3700座橋梁放著爛 04:102019/10/03 時論廣場 斷橋移工殞命 蘇揆：遺憾、痛苦、慚愧 12:162019/10/03 政治 立委籲成立橋樑局 交通部評估可行性 12:362019/10/03 生活 《經濟》南方澳大橋善後，蘇貞昌：5面向並進 13:582019/10/03 財經 顏寬恒批 撒錢搞冬遊補助 橋梁不維修 04:102019/10/05 政治要聞 超市搬進台灣設計展！屏東今秋超級南 國慶煙火添繽紛 03:312019/10/05 生活 《產業》2021自行車旅遊年，觀光局辦策勵營交流 08:012019/10/07 財經 港務公司董座 交通部政次黃玉霖暫代 11:072019/10/07 政治 高鐵南延 賴士葆：如假包換政策買票 11:092019/10/07 政治 政治熱門新聞 蔡民調為何贏韓？網友找到原因了！ - 政治 郭台銘酸李佳芬干政 侯：眷屬支持家人選舉很正常 - 政治 陳致中爆韓國瑜這天開始請假 韓黑崩潰！ - 政治 被抱表情大不同 網高喊：開除馬英九 - 政治 韓國瑜如何把流失選票拉回來？名嘴：僅剩最後一招 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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