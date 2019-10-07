面對國民黨立委曾銘宗詢問此議題，江耀宗一度不願估算票價，底下的幕僚趕緊上台提示。（黃世麒攝）

財政部長蘇建榮（左起）、主計長朱澤民、台灣高鐵董事長江耀宗、交通部次長黃玉霖、國發會主委陳美伶等人一字排開備詢。（黃世麒攝）

立法院財政委員會7日就高鐵南延屏東案邀請相關部會報告，財政部長蘇建榮、主計長朱澤民、台灣高鐵董事長江耀宗、交通部次長黃玉霖、國發會主委陳美伶等人一字排開備詢。

國民黨立委曾銘宗質詢時，質疑左營案只比台鐵省下10分鐘，卻要花費554億元建造費用，要求交通部未來不得補貼高鐵虧損，此舉惹怒台下的民進黨立委余宛如等人，抨擊曾瞧不起屏東人，兩人在台下發生激烈口角。

交通部政務次長黃玉霖則承諾，未來不會補貼高鐵屏東站營運成本。

(中時 )