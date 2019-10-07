「沒有國、那有家！」國慶日快到了，台中市議員張瀞分和朋友一起募集近千面大國旗，供市民免費索取；張瀞分7日一早天剛亮就站在服務處門口展示大國旗。張瀞分說，她希望大家在國慶日時，拿國旗、掛國旗，展現愛國心。張瀞分還用台語喊「掛國旗、大賺錢」。

迎接中華民國國慶，台中市政府積極籌辦雙十國慶升旗典禮，號稱將破天荒祭出三項史上第一次，包含首次金曲歌后江慧儀領唱國歌、無人機迎接國旗進場、及東南亞最大LED螢幕轉播，並且號召全民用飄揚旗海為中華民國慶祝108歲生日。

台中市議員張瀞分也響應全民掛國旗慶祝國慶，和朋友一起募集製作近千面大國旗，供民眾免費索取。張瀞分說，她自己每年從10月1日開始，就會開始掛國旗，但過去民進黨執政這幾年來，國慶的氣氛變得很冷，讓人覺得很憂心。

張瀞分強調，人民的愛國意識是國家最重要的基礎，她希望大家在國慶日時，拿國旗、掛國旗，展現愛國心及對國家的向心力。張瀞分還用台語喊出「掛國旗、大賺錢」，笑說掛國旗也帶有吉祥意義。

(中時 )