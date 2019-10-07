國民黨上午召集22縣市黨部主委，召開「2020二合一大選誓師 (主委會報)」，黨主席吳敦義表示，韓國瑜是經過最公平、公正、公開的初選產生的總統提名人，我們一定要同心協力，每張選票都要設法爭取到位，讓韓當選總統，國會也要達到60席的目標，對於不公不義、違法違憲的法規，要設法撥亂反正。

對於明年大選，吳敦義強調，讓我們一起擁抱勝利，重建執政的政府，「重返執政，撥亂反正」。

國民黨上午召開「2020二合一大選誓師 (主委會報)」，除吳敦義親自參與下達選戰動員令，副主席兼秘書長曾永權、副秘書長兼組發會主委杜建德、文傳會主委程美華等中央黨部一級主管以及各縣市黨部主委參加。針對明年1月11日總統及國會大選廣泛交換意見，與會者皆表達強力爭取明年大選勝利的信心與決心，相信一定能達成重返執政，撥亂反正的目標。大家並在吳主席帶領下，高喊：「韓國瑜！凍蒜！」「立法委員！全壘打！」「中國國國民黨！勝利成功！」等口號。

曾永權引言時指出，吳主席今天特別親自參與會議，與各縣市第一線的指揮官共同勉勵，希望能打贏明年1月11日的選戰。目前各地組織架構已布局完成，希望執政的縣市長擔任該縣競選總部主委；議長擔任後援會總會長；大家共推德高望重、具號召力的地方人士擔任顧問團總團長；各黨部主委擔任總幹事。將黨的輔選系統、地方組織系統以及韓辦系統，加以整合，讓競選總部更為紮實，提升戰力。

吳敦義致詞時，首先感謝各縣市黨部主委的辛苦與努力，去年九合一選舉，國民黨最艱苦的時刻，同時民進黨用非法違憲的機構「不當黨產處理委員會」，沒有經法院判決就沒收國民黨黨產。

他強調，艱苦時刻，九合一大選靠各地方黨部主委，在各黨部編制縮小的情況下，仍打了很漂亮的勝戰，22個縣市首長贏了15個縣市，也贏了19席議會議長。在艱苦中獲得勝利，非常不容易，因為沒有任何賄選案件，每次有賄選，很多人會亂栽贓給國民黨，但這次是零賄選案件。其次，沒有選舉訴訟，也沒有選舉糾紛，同時，選舉也幾乎沒有違紀參選，這是空前的好成績，他要特別感謝大家。

吳進一步指出，但這是地方選舉，中央政權還是要靠總統與立委選舉。距離明年1月1日已經倒數第95天，他強調，經過國民黨最公平、公正、公開的初選，選出韓國瑜代表國民黨參選總統，我們一定要同心協力，每張選票都要設法爭取到位，讓韓國瑜當選總統。

吳敦義並表示，國會攸關法律案、預算案與國家重大政策的審議，其重要性非常無與倫比，因此立委選舉，我們也必須要贏，他訂了113 席中達到60席的目標。他強調，有好的立法委員，配合國民黨提名的總統，才能重返執政，撥亂反正。他表示，對於不公不義、違法違憲的法規，要設法撥亂反正，這是即使地方選舉大勝，但中央選舉非贏不可的重要目標。

對於雙十國慶將屆，吳敦義以「那位蔡女士」稱呼蔡總統表示，那位蔡女士說「這個國家、這個國家」，沒有講中華民國。他希望15個國民黨執政縣市，能經過溝通協調，於10月10日當天舉辦升旗典禮，非執政縣市，由縣市黨部舉辦升旗典禮，讓青天白日滿地紅的國旗飄揚在每個縣市。

(中時 )