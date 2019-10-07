台中市動物保護防疫處響應「世界動物日」，即日起至10月9日在梨山、平等2里舉辦和平專案活動，由動保處、中興大學USR社會責任實踐計畫團隊與台中市動物保護協進會組成專業獸醫師團隊；於梨山里辦公處及環山社區活動中心駐點提供免費犬貓絕育、狂犬病疫苗預防注射、寵物登記及認養服務。

動保處表示，藉由獸醫師駐點服務，能提升果園工作犬與放養犬貓狂犬病預防注射率及絕育率，緩解流浪犬貓問題。這次駐點活動團隊人員亦提供誘捕籠借用及專車服務，協助無法攜帶犬貓至絕育現場的飼主載運，並宣導「終養不棄養」的飼主責任理念，目前已完成流浪犬貓絶育回置63頭、家犬貓絕育88頭、狂犬病預防注射541頭、寵物登記115頭及認養1頭。

動保處說明，除由動物醫院代辦或自行申請市民家犬貓絕育補助外，動保處也將於各地推出犬貓絶育、動物狂犬病疫苗及晶片巡迴注射活動等巡迴服務，減少寵物舟車勞頓所帶來的不便。

和平專案活動將持續辦理至10月9日，歡迎有犬貓絕育需求的民眾把握最後機會，活動詳情及其他免費犬貓絕育活動場次可至台中市動物保護防疫處網站（http：／／www.animal.taichung.gov.tw／ct.asp？xItem=1526872＆ctNode=23332＆mp=119020）查詢。

(中時 )