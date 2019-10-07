多吃蔬果有益健康，但有些可能會讓你的血糖越吃越高！專家表示，根莖類蔬菜和部分甜度很高的水果要特別小心，例如馬鈴薯、西瓜、鳳梨，都屬於糖尿病患者的NG食物，想拯救糖尿病盡量別碰。

《早安健康》報導，日本醫學博士板倉弘重指出，蔬果中豐富的膳食纖維可以減緩人體吸收糖的速度，對改善糖尿病症狀有很大幫助，但根莖類蔬果通常含有大量的隱性醣質，包括：馬鈴薯、地瓜、南瓜、山藥、蓮藕等根莖類，必須注意避免過量攝取，否則吃多了可能造成血糖失控。

此外，現在市面上許多水果例如西瓜、鳳梨等都經過改良，甜度大幅上升，糖尿病患者應注意用量，建議盡量選擇偏酸的，或蘋果、芭樂、番茄等低GI值的水果，較能吃得安心。

避免血糖飆高，板倉弘重推薦可多吃豆芽、苦瓜、洋蔥等低GI蔬菜，他指出，豆芽菜不但熱量低，而且富含非水溶性膳食纖維，能有效幫助腸內醣質、脂質排出，改善高血糖；苦瓜富含植化素，可幫助改善高血脂、控制血糖；洋蔥則含有有機硫化物，且能增加好膽固醇、清澈血液，抑制血糖上升。

(中時電子報)