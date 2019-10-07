館長臉書秀小英簽名船槳。（照片來源：《飆悍》臉書）

遭「館粉」霸凌 詹江村怒揭館長慣用招數

就是要嗆韓粉！網紅「館長」陳之漢槓上韓國瑜支持者，前天先是在臉書貼出有蔡英文總統親筆簽名的「海軍陸戰隊」船槳，並嗆聲「下面開放韓粉崩潰」。昨天館長再加碼，貼出頭戴郭台銘簽名國旗帽的照片，並發文「再次開放含粉崩潰~首富親簽」。館長連續2天「激」韓粉，雖贏得粉絲支持，卻也被戳破「沒人氣~只剩這招了」。

「館長」從去年力挺韓國瑜選高雄市長，到如今化身「韓黑」，變得太快太徹底，也讓死忠韓粉完全不能接受，引來不少批判，但館長也不示弱回嗆。館長5日晚換臉書大頭照，用了一張手持印著「海軍陸戰隊」和蔡英文簽名的船槳，並稱「感謝總統贈送今天剛收到，下面開放韓粉崩潰。」，短短1天吸引了6萬多名網友按讚。

6日晚他又貼出新照片，照片中他頭戴粉紅色、有國旗與郭台銘簽名的帽子，手中拿著同款藍色郭董帽，並說「再次開放含粉崩潰~首富親簽」，發照才13小時，按讚破3萬。

不過並非所有人都「捧」館長，也有人戳他「「沒人氣~只剩這招了」、「將帽子給蔡，看這位中華民國總統願不願意戴？」、「跟首富博暖」、「誠信有瑕疵，送帽子代表蝦米」。

(中時電子報)