弘光學生寫計畫出國自主學習，美髮系學生到日本公園幫人編髮。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光學生寫計畫出國自主學習，返校後分享心得。（陳淑娥攝）

弘光科大今年首次執行「國際自主學習體驗計畫社群」，由學生自行規畫學習計畫，利用暑假期間到國外觀察各國醫療、藥妝、美髮、餐飲發展趨勢，並調製正統台灣珍奶讓外國人品嘗，學生分享成果時鼓勵其他同學勇敢出國闖一闖。

「出國開拓視野，可能會改變你的一生！」學術副校長易光輝致詞指出，雖然在國外時間很短，但除了觀察所學相關產業國際趨勢，也經歷不同文化、語言洗禮，食衣住行育樂各方面都得學習，希望透過經驗成果競賽分享，讓其他同學多多爭取難得的機會。

健康事業管理管理系二年級學生江敏慈前往日本大阪，她說，這次共參觀3間醫院、比較5大品牌藥妝店，日本藥妝店以健康、美麗、調養三大訴求為定位，醫藥用品佔日本藥妝店銷售額比例僅約30％，化妝品、家庭用品及食品三大項目合計銷售佔比近70％，食品類商品已超越藥品，成為藥妝店營收貢獻度最高之品項。

美髮系大三蕭心瑜說，好想出國卻沒有錢，學校計畫一公布後便請系上老師幫忙，努力寫計畫，爭取到短期交流學習的機會。她帶著美髮工具在公園幫人免費編髮，因日文不夠流利，過程中難免被人拒絕，但是靠著事先準備的海報輔助，仍有不少日本年輕人讓她們服務，造型做完後更稱讚說「很厲害！」

餐旅系大二鄭盈、蔡佳倪到韓國進行美食體驗之旅。蔡佳倪說，在韓國14天走訪韓國3個知名市場，嘗試當地血腸、生章魚美食，首爾幾乎三步一家咖啡館，比台灣還密集；鄭盈說，擔心計畫案寫不好無法出國一度想要放棄，還好最後克服壓力。

(中時 )