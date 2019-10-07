莊競程7日重陽節和在地近30位長者舉辦重陽敬老活動，公布他首波政見。（馮惠宜攝）

莊競程7日重陽節和在地近30位長者舉辦重陽敬老活動，公布他首波政見。（馮惠宜攝）

蛤，金城武參選立委了？一向為民進黨艱困選區的台中北北屯區，民進黨徵召台大生醫博士莊競程參選立委，年輕有張帥氣臉龐的他在7日重陽節當天和在地近30位長者舉辦重陽敬老活動，突然，現場主持人宣布「金城武」來到現場，原來是莊競程要公布他的「競程五政見」，即「青年有希望、勞工有保障、兒少有人幫、敬老有夠棒、醫療有發展」，首波將推出敬老以及醫療的政見。

在活動中莊競程笑稱是競程五，不是金城武啦，也公布首波敬老、醫療政見。提出55歲以上民眾免費失智篩檢外，也將預防醫學概念帶入運動產業，設立專為老人設計的運動中心；同時引進生醫產業，結合台中精密機械技術，打造台中成為生醫科技重鎮。

莊競程指出，根據世界各國對失智症盛行率的調查，在65歲以上的老年人口中，約有5％至6％的老人患有失智症。可見失智症已經成為台灣不可忽視的重要課題。因此他推出55歲以上民眾免費進行失智症篩檢的政見，希望透過預先的篩檢，早期發現，並作事前的預防措施，降低患病的可能性，減輕家庭負擔。

莊競程說，他在交大當教授的時候，就是專門研究老人失智症，並將預防醫學導入長照政策，因此未來他將爭取設置「老人運動中心」，打造老人友善的運動環境，提升老人運動的風氣。未來他也將爭取引進生醫產業進駐中部，為台中創造更多工作機會。

莊競程最後強調，台灣目前正積極推動「5＋2」創新產業，108年編列了619億元，其中生物醫學的預算高達101億元經費，未來更將會逐年提高，預計可產生高達兆元的產業經濟。然而現任113席立委中，有生醫背景的立委少之又少。高達上百億元的預算，以及超過兆元的生醫產業，卻交給不是專業的人士進行審查，因此也希望選民能選出真正專業的人士，監督政府預算執行的情形。

(中時 )