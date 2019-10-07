交通部近年為振興國旅，投入數十億推出獎助計畫，盼能鼓勵國人出門旅遊，然而國旅人次卻年年下降，自2016年至2018年分別約為1.9億、1.8億、1.7億人次，三年來下降約2000萬人次，觀光局則宣稱推出的補助可回收5到12倍的產值，彌補國旅人次減少，但立委葉宜津指出，投資23億元回收54億元，等於效益只有2.4元，直言「太樂觀了吧？」。

立委陳素月表示，我國旅遊競爭力從30名下滑到37名，其中國際開放度、政策優先度、價格競爭力、自然環境衰退最嚴重。為振興國旅，觀光局近年推出許多補助方案，如暖冬遊、擴大暖冬等，回收金額倍數部分，暖冬遊團體達12倍、自由行5倍；擴大暖冬團體9倍、自由行6倍。

立委林俊憲表示，觀光局數字太過漂亮，根本是世界紀錄，追問「到底怎麼算的？有這麼好賺嗎？」他表示，我國觀光資源品質差，導致國人寧願出國旅遊，不願在國內觀光，且經歷陸客暴增的時期，許多觀光業者大量投資，也導致觀光業惡性競爭、哀鴻遍野。

立委葉宜津表示，國旅人次下降、收入減少252億元，每人每次消費金額只增加11元，且觀光局對國旅補助過份樂觀，以南灣旅遊補助為例，觀光局投入23億元，宣稱可回收57億元效益，然而試算相除，等於只有2.4元效益，更別說觀光局效益評估還是倚靠「問卷調查」，可信度存疑。

葉宜津表示，相比南灣計劃受益的台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣去年與前年住房率，台南為3.68％、高雄0.47％、屏東－9.42％、台東－0.65％、澎湖3.5％，成長率極有限。觀光局長周永暉表示，南灣計劃要求旅行社安排國家風景區，該計畫雖住房率成長不明顯，但確實改變團遊型態。

葉宜津指出，觀光局力推的台灣好行搭乘率極低，去年僅達總旅客的2.56％，她表示，公共建設不是只靠宣傳，要讓遊客方便才會普及，若要花費二到三小時等車，不可能有旅客願意搭乘。周永暉解釋，好行需搭配客運使用，才能發揮最大效用。

葉宜津也表示，觀光局星級旅館評鑑制度實施十年，全台卻僅有12.88％的旅宿取得認證，我國飯店貴又品質差，難怪國人愛出國。周永暉則表示，目前已針對星級評鑑訂定新制度，盼這兩年可有所提升。觀光局將於三個月針對國旅人次減少、國旅補助效果、台灣好行檢討等提出報告。

(中時 )