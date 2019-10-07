針對巿議員陳致中質疑高雄巿長韓國瑜將在本月14、15日請假，高巿府新聞局長王淺秋7日回應，目前並沒有接到任何的通知說巿長要在這兩天請假，巿長也的確還沒有請假，如果要請假，會再向外界說明。

另有議員反應，韓國瑜11月請假將影響總質詢，王淺秋重申她沒有接到任何通知。被問到綠營是否為不實爆料？王回應，對方可能有自己的想法，但就她的職責來說，她並沒有接到巿長要請假的資訊。

再問巿長如果要請假最晚何時要提出？王淺秋回答，請假有一定的程序，如果要請假，一定會正式向議會，或者其他相關單位來請假。

至於韓的行程，究竟是巿政府的發言優先，還是以韓國瑜競選辦公室為優先？王淺秋表示，兩者各有各的權責，就巿政府來說，巿長請假的程序是在巿政府，目前巿長並沒有請假，她也沒有接到通知。對於韓國瑜美國行的規畫進度？王說，目前為止她未接到任何指示，所以無法具體回答。

針對韓國瑜一直被認為要以請假迴避總質詢，王淺秋強調，這件事最重要的是行政中立，怎麼樣在行政中立的原則之下，不要用到行政資源，這是比較重要的，目前為止她並沒有被告知巿長要請假，如果有確定要請假，一定會跟外界說明。

(中時 )