北韓與美國日前在瑞典斯德哥爾摩舉行工作磋商，非核化問題的分歧難解，南韓媒體報導，北韓可能再度潛射彈道飛彈，從韓半島西海岸飛行1000公里以上，向美國施壓。

南韓「東亞日報」今天在外交安保版指出，北韓可以透過把搭載日前發射的新型潛射彈道飛彈「北極星3型」的新型潛艇送入大海的方式，提高對美國的壓力。

南韓政府一名消息人士6日表示：「北韓有可能在國務委員會委員長金正恩的參觀下，為搭載3枚以上『北極星3型』飛彈的3000噸級新型潛艇舉行首次下水儀式。我方正在密切關注。」

據稱南韓軍方也捕捉到北韓在咸鏡南道新浦造船廠一帶設置大型遮擋板的動向。

報導指出，如果北韓繼新型潛射飛彈後，加上新型潛艇的下水儀式，對美國的施壓強度將接近臨界點。把相當於潛射彈道飛彈發射台的潛艇下水，意味著潛射彈道飛彈的實戰部署已經臨近，可以解讀為現在可用潛射彈道飛彈襲擊美國本土的「公開警告」。

為顯示「北極星3型」可以攻擊的長射程，北韓有可能選擇韓半島西海岸的平安南道南浦前海作為追加挑釁的地點。因為從西部海域發射直穿內陸、在東部海域著彈的罕見方式，可以展示其完善的技術。

商業衛星上個月對北韓南浦海軍造船廠拍攝的照片，捕捉到停泊有潛射飛彈試驗用駁船的畫面，也提高上述的可能性。

南韓國防安保論壇專門研究委員慎宗宇（音譯）表示：「北韓在西部海域發射飛彈需要飛行1000公里以上，展示『北極星3型』的射程出乎意料地遠，是在誇耀打擊美國本土的能力，這將成為高強度壓力。」

(中央社)