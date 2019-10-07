國民黨總統參選人韓國瑜民調低迷，但一言一行仍持續遭綠營放大檢視。對此，名嘴謝寒冰直言，全因民進黨「害怕」，他說去年民進黨覺得高雄勝券在握，結果一個韓流讓選戰翻盤，這次也沒把握會不會再出現，因此即便蔡英文民調遙遙領先，韓仍遭鋪天蓋地抹黑。

謝寒冰稍早開直播，提及藍軍應該要振作並反攻，他認為國民黨太廢，發文章、發新聞稿就沒了，民進黨也不會怕，年輕人更覺得沒有用，他認為國民黨要走上街頭，要真相，展現戰鬥力。

謝也建議10月中下旬或11月，韓辦或庶民應該要發起蒙面爭民主，要真相大遊行，包括私菸案、外交斷交真相、氣爆案真相、南方澳橋斷真相，都要要求蔡政府給交代。他說要讓民眾有感覺，並自動自發說不能看到蔡這樣下去，國民黨氣勢才會起來，打選戰不要溫溫的打，溫溫打只有遙遙領先對手時的做法。他強調，即使現在各家民調顯示蔡英文遙遙領先，但為什麼民進黨還是要鋪天蓋地抹黑攻擊，因為「害怕」。謝提及，去年民進黨也覺得勝券在握，認為內部所有民調陳其邁遙遙領先，高雄會拿下來，好多縣市都會拿下，結果一個韓流翻盤，這次也沒把握韓流會不會再出現，所以很緊張，要無所不用其極的打。

謝寒冰呼籲，應走上街頭要真相，讓大家看清楚詐騙集團本質，國民黨才有希望，民眾才有得選擇。他認為對選民來說，會覺得民進黨很爛很惡劣，但有戰鬥力，但藍軍沒有，選民會覺得為何要選廢材，他認為要顯示戰力才是重要的。

(中時電子報)