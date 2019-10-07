外傳高雄市長韓國瑜將從本月14或15日向市府請假，專心打總統選戰？韓國瑜競選總統辦公室發言人何庭歡今天受訪時表示，韓「目前」在10月14、15日沒有請假的消息，她向高雄市政府新聞局詢問，目前也沒有聽到這樣的消息，若確定請假，會跟外界說明。

至於韓是否確定參加高雄市議會的總質詢？何庭歡則表示，目前還不確定，有確定請假的話會跟外界說明。

何庭歡強調，後續競選行程安排，可能會到全台各縣市進行不同的主題之旅、產業地方學習，等行程確定規劃完後，會對外界說明，最近2週，韓國瑜則以忙市政為主。

關於韓國瑜的副手人選及訪美行程，何庭歡表示，副手人選一定會推出符合社會期待跟民意所歸的人選；訪美行程則還沒確定，確定後再跟外界說明。

此外，對於韓妻李佳芬昨天在新北市跑競選行程時，有護衛隊員造成媒體受傷。何庭歡說，造成媒體傷害的是地方護衛志工人士，已聯繫上，該人士非常願意出來向媒體當面致歉，選辦也非常遺憾，也表達歉意，未來會再跟護衛人士溝通協調，希望避免發生類似情況。

(中時 )