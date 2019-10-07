道奇單局打7分擊敗國民。（MLB臉書）

道奇與國民的國聯系列賽G3打得熱血沸騰，戰況不利的道奇6局上展開大反攻，紅鬍子騰納(Justin Turner)的3分炮、貝林傑(Cody Bellinger)單局雙安，道奇在兩出局之後一口氣灌進7分，摧毀了國民士氣。終場道奇以10-4逆轉國民，分區系列賽取得2勝1負！

此戰道奇柳賢振、國民桑契斯(Aníbal Sánchez)各自主投5局，兩人退場時國民2比1領先，引發國民悲劇的是主力左投柯賓(Patrick Corbin)。

柯賓6局上登板支援，先被貝林傑安打上壘，然後弄成兩出局一壘有人，道奇此時換上代打弗瑞斯(David Freese)敲安，捕手馬丁(Russell Martin)接著一棒二壘打就逆轉了比數。總計連續5人安打與保送上壘，道奇連得4分！柯賓留下兩位跑者退場，道奇騰納又追加一發3分彈，雖然挨轟的是蘇洛(Wander Suero)，其中2分自責分算在柯賓頭上，短短0.2局責失6分。

首戰柯賓先發6局失1分吞敗，他是優秀的投手，季外曾被洋基鎖定，最後被國民以6年合約搶走。此戰柯賓中繼上場支援，原指望能發揮前幾戰天才小史與薛神那樣的奇兵效果，反倒成為頭號戰犯，只能說國民教頭的「投手奇兵」被道奇的「代打奇兵」破解了。

(中時電子報)