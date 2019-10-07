就在火箭總管莫瑞挺香港言論引發大陸網友爭相撻伐之際，有人卻跳出來幸災樂禍了，那就是澳洲籍中鋒波格特，他在6日發推表示，「感謝莫瑞幫我分擔一些砲火，之前我被淹沒了，接下來幾周你發布任何東西都會享受這些事情！」
因為波格特也是遭大陸網友瘋狂攻擊的「受害者」之一，先前7月底游泳世錦賽，澳洲選手霍頓拒絕跟大陸游泳名將孫楊一起站上頒獎台，藉以抗議孫楊砸碎藥檢瓶行為，沒想到波格特當時隨即發推諷刺孫楊，頓時引發大陸網友群情激憤。
波格特當時發推表示，「跟孫楊一起站上頒獎台的游泳選手，應該拿鐵鎚把頒獎台砸爛！」隨即引發大陸網友相當不滿，爭相留言攻擊波格特，但他毫不示弱發了「Nmsl」回嗆，這句話在大陸網路世界當中，代表「你媽X了」的黑話。
沒想到相隔不到1個月，波格特就跟隨澳洲男籃來到大陸打世界盃，頓時成為地主觀眾狂噓焦點，只要波格特上場拿到球，全場頓時響起如雷噓聲，如今看到莫瑞幫忙轉移焦點，波格特當然想要「感謝」一下莫瑞，其中酸意相當明顯。
(中時電子報)
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