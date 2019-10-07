外交部長吳釗燮今天指出，在太平洋地區內行之有年的國際援助合作模式，如今卻遭受威權國家的挑戰。中國打壓台灣的政治企圖及擴張野心昭然若揭，「台灣模式」若漸被「中國模式」所取代，區域內恐將充斥貪腐、欺詐及債務陷阱。他呼籲國際社會莫讓太平洋成為另一個南海。

吳釗燮與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿孫曉雅今天主持首屆台美「太平洋對話」開幕式。美國在台協會台北辦事處處長酈英傑、馬紹爾駐台大使艾芮瓊、我友邦駐台使節等人也出席，場面熱絡。

外交部表示，「太平洋對話」旨在讓台灣對太平洋友邦國家的各項援助能發揮最大效益，使台灣與友邦及理念相近國家的合作更為密切直接，共同捍衛彼此的共享價值，共同維護太平洋區域的和平、穩定與繁榮。

吳釗燮致詞時指出，太平洋地區天然資源豐沛且具戰略重要性，目前已有越來越多理念相近國家以不同方式協助區域國家達成永續發展及民主治理的目標。

他說，台灣透過提供太平洋友邦農技團、醫療團、職訓計畫及獎學金等合作計畫，建立了成功的「台灣模式」，實質嘉惠人民。

此外，我國也與理念相近國家積極合作，例如台美「全球暨合作訓練架構」（GCTF）提供太平洋國家官員與專家在公共衛生、環境保護、人道援助與救災、媒體識讀、網路安全、婦女賦權等議題的相關訓練與對話機制。

他說，GCTF工作坊不僅成效良好，更獲得日本、瑞典等理念相近國家共同參與。「台灣模式」在太平洋地區的貢獻已成為國際援助的良善典範。

吳釗燮強調，在太平洋地區內行之有年的國際援助合作模式，如今卻遭受威權國家的挑戰。例如今年9月中國以利誘方式搶奪台灣在太平洋的兩個友邦索羅門群島及吉里巴斯。令人擔憂的是，中國打壓台灣的政治企圖及擴張野心昭然若揭，「台灣模式」若漸被「中國模式」所取代，區域內恐將充斥貪腐、欺詐及債務陷阱。

吳釗燮並以中國近10年在南海大肆興建人工島礁及軍事設施為例指出，中國對太平洋的戰略野心與侵略行為顯露無遺，呼籲國際社會莫讓太平洋成為另一個南海。

他強調，維護太平洋的自由與開放是台灣、美國及其他民主國家的共同利益，最好方式就是讓相關國家看見台灣在太平洋區域內貢獻的價值，共同平衡中國侵蝕現狀的擴張作為，「現在正是國際社會必需團結一致、共同捍衛以規則為基礎的國際秩序與和平的時刻」。

(工商 )