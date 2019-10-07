台南市政府文化局在台南市美術館舉行《雋藝風華－藝術拓荒者林智信回憶錄》新書發表會，分享資深藝術家林智信的人生經驗和藝術創作理念，大批藝文界人士及林智信的家人、親友共聚一堂。（洪榮志攝）

台南市多位重量級藝術工作者出席台灣重要藝術家林智信的新書發表會。（洪榮志攝）

台南市政府文化局7日在台南市美術館舉行《雋藝風華－藝術拓荒者林智信回憶錄》新書發表會，分享資深藝術家林智信的人生經驗和藝術創作理念。台南市長黃偉哲特別提前致意，文化局長葉澤山、美術館董事長黃光男、前台南縣政府文化局長葉佳雄等藝文界人士共襄盛舉，林智信的家人、親友也與會，場面熱鬧溫馨。

1936年出生於台南歸仁的林智信，是台灣重要藝術家，他的創作一直立足於土地，展現時代特色，深具個人獨有風格，曾榮獲第六屆台南文化獎殊榮。林智信畢業於台南師範專科學校（現改制為國立台南大學），也是該校的傑出校友，曾擔任南臺灣重要的美術團體台灣南美會會長，以及十餘屆全省美展、全國版畫展評審委員等。

葉澤山表示，1950 年代的台灣因冷戰及美援等因素，歐美文化大量輸入，不同於許多同輩藝術家追求當時流行的西式畫風，林智信老師多年一直以他自己生長環境裡所熟悉的人事物為創作主題，用刀刻或畫筆記錄下來，深具文化張力。

葉澤山說，林老師的作品極早期就獲得國際藝壇肯定，1972 年〈村童〉以活潑生動的畫面及優美風格成功入選英國第三屆國際版畫雙年展；1974 年〈養鴨子〉又入選英國第四屆國際版畫展和挪威第二屆國際版畫展，其他作品相繼在舊西德、義大利、瑞士、美國、韓國、日本、荷蘭等國的展覽會，一再受到矚目。1982 年林老師開始投入長篇幅創作，長達945公分的〈迎親圖〉，忠實呈現臺灣早期娶親的習俗、服裝、迎娶隊伍的傳統景象；這些作品真實刻畫與記錄臺灣早年常民生活片段，除深具藝術價值，更是瞭解台灣社會與文化史的重要材料。後來的巨作〈迎媽祖〉及〈芬芳寶島〉，也具備同樣的特色。

葉澤山指出，林老師回憶錄《雋藝風華》新書，是他近十幾年來陸續以隨筆方式撰寫完成，約累積19萬多文字，經過編選，揀除重複之處，最後以10萬字左右精煉內容完成編輯出版。該書由林老師以第一人稱方式，詳述其困頓的童年時期、失怙而憂傷的少年時期，以及為生計奮鬥不已的中年時期等人生經歷，也記錄他藝術的啟蒙經驗，與人生中重要的決擇與轉捩點。例如1973年林老師首次出國、有機會在日本的美術館內親炙莫內、畢卡索等名家的原作，帶給他很大的衝擊和感動，促使他當下毅然決定停止已步入軌道的副業經營，改而全心投入創作，更是他往後以畢生之力不眠不休、屢屢突破困境，追求藝術領域更高境界的重要關鍵時刻。

(中時 )