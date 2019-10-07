行政院放寬國民旅遊卡能購買珠寶，行政院人事行政總處表示，珠寶銀樓之消費屬於自行運用額度，不會對旅行丶旅宿及觀光遊樂業特約商店產生排擠效應！

人事行政總處進一步説明，國旅卡目前有專屬旅遊業者的觀光旅遊額度和各行業均可加入的自行運用額度，金額每年各以8000元為上限，而且是做為公務人員未休假加班費的替代措施。本次開放珠寶業是因珠寶同業公會多次陳情，希望可納入國旅卡特約商店。考量8000元以內的珠寶飾品為消費選項，為了讓公務人員有更大彈性，而且珠寶同業公會已簽署連署書及自律公約，開放後將嚴格監督會員行為，所以同意納入，人事總處未來將再加強向公務同仁宣導；但為避免影響旅遊業者，珠寶業是納入自行運用額度。

行政院人事行政總處再次強調，讓各行業都可成為國旅卡消費範疇，創造更大效益，對各行各業都有正面效果，外界毋須負面解讀。另外國旅卡制度須在特約商店刷卡消費才能申請補助，非國旅卡特約商店，例如水電瓦斯等公用事業，就無法使用國旅卡申請補助，併予説明。

(中時 )