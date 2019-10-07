親民黨立委陳怡潔今日於立法院內政委員會質詢時表示，近來反送中、蒙面法事件，使台灣集會遊行時到底能不能蒙面這件事，成為社會關注的重點。陳怡潔當場質問內政部長徐國勇，集會遊行法第十四條的相關限制法令可不可以修法。徐國勇表示，他個人認為是有修法的可能性，也將在今日下午回行政院召開會議討論修法。

徐國勇表示，集會遊行法要不要修，要怎麼修，今日將召開會議聽取內政部、警政署等政務人員的意見。徐國勇也提到，就他個人的意見，是贊成應該要修法。

(中時 )