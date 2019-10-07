集會遊行禁化妝 徐國勇：贊成修法取消限制 12:122019/10/07 中時 吳家豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 內政部長徐國勇今日備詢。(吳家豪攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 親民黨立委陳怡潔今日於立法院內政委員會質詢時表示，近來反送中、蒙面法事件，使台灣集會遊行時到底能不能蒙面這件事，成為社會關注的重點。陳怡潔當場質問內政部長徐國勇，集會遊行法第十四條的相關限制法令可不可以修法。徐國勇表示，他個人認為是有修法的可能性，也將在今日下午回行政院召開會議討論修法。 徐國勇表示，集會遊行法要不要修，要怎麼修，今日將召開會議聽取內政部、警政署等政務人員的意見。徐國勇也提到，就他個人的意見，是贊成應該要修法。 (中時 ) #徐國勇 #集會遊行 #修法 #遊行 #陳怡潔 也許您會感興趣 推薦閱讀 心繫打火弟兄 內政部長徐國勇取消行程直奔台中 10:482019/10/03 政治 殉職警消孕妻 赴殯儀館悲痛認屍 12:452019/10/03 社會 殉職消防員 徐國勇：從優撫卹 14:222019/10/03 政治 港特首宣佈訂立《禁蒙面法》 10月5日起實施 15:532019/10/04 兩岸 真假！名嘴：這3人竟是「活佛轉世」？ 17:322019/10/04 政治 香港遊行反蒙面是戒嚴？民進黨打臉徐國勇 18:062019/10/04 政治 徐國勇被批「脫離現實」 消防署澄清 19:212019/10/04 社會 拋集會不可戴面具 藍委批：徐國勇缺乏民主素養 23:322019/10/04 政治 台灣遊行可否蒙面？網友笑雙標黨 00:012019/10/07 政治 遊行是否禁蒙面槓柯文哲 徐國勇：法規看清楚 11:252019/10/07 政治 政治熱門新聞 蔡民調為何贏韓？網友找到原因了！ - 政治 郭台銘酸李佳芬干政 侯：眷屬支持家人選舉很正常 - 政治 陳致中爆韓國瑜這天開始請假 韓黑崩潰！ - 政治 被抱表情大不同 網高喊：開除馬英九 - 政治 韓國瑜如何把流失選票拉回來？名嘴：僅剩最後一招 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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