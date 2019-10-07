透過核磁共振檢查，患者頸椎5-6節椎間盤明顯突出。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

透過核磁共振檢查，患者頸椎5-6節椎間盤明顯突出。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

透過核磁共振檢查，患者頸椎5-6節椎間盤明顯突出，壓迫神經。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

28歲張先生因擔任駕駛，長時間維持單一姿勢開車，2個月前肩頸不適痠痛，經拔罐、貼藥膏休息一周後，他到遊樂園乘坐360度旋轉設施時，突然脖子「啪」一聲當場無法轉頭，他到光田綜合醫院就診，發現頸椎椎間盤突出壓迫脊椎神經根，經神經減壓手術及人工椎間盤置放後，休養1周已康復返回職場。

張先生表示，因駕駛工作原故長時間坐著，無法隨時停車活動筋骨，致常有腰痠背痛毛病，過去仰賴民俗療法和復健來舒緩不適。這次到遊樂園玩之前，已陸續拔罐治療肩頸痛約1至2周，萬萬沒想到坐一次360度旋轉設施，會有這麼嚴重後果。

外科部副部長兼外傷中心主任林牧熹指出，患者可能因長期姿勢不良、椎間盤較脆弱，又坐上遊樂園高衝擊設備，在瞬間衝擊力道下，若頭部沒有緊靠椅背，可能造成頸部劇烈搖晃、壓力暴增，頸椎、椎間盤就有受傷風險。

林牧熹指出，正常頸椎椎間盤會隨身體運動，如低頭或仰頭時稍微變形位移，以達到緩衝功能，然而長期姿勢不良，椎間盤就可能處於壓力不平衡狀態，時間久了就會變形、突出。

「當遊樂設施慢慢翻轉180度、身體被垂直倒吊那一刻，我聽到脖子啪一聲，回到地面上時，脖子完全無法轉動！」張先生說，事後他尋求中醫保守療法舒緩，但疼痛症狀沒有改善，反而不斷漫延到上肢麻痛。

林牧熹表示，透過核磁共振可見病患頸椎5至6節椎間盤明顯突出壓迫神經，才會感到手痛麻，不經手術無法根除。最後決定透過神經減壓手術，將壓迫神經根椎間盤切除，同時考量病患年輕，選擇自費置放活動式人工椎間盤，捨棄傳統支架融合方式，頸椎幾乎可以保有原來活動度。

張先生手術完成後24小時，已能下床走動，經住院及家中休養共1周時間，順利返回職場。張先生說，很多椎間盤突出或移位患者會擔心開刀，如果透過檢查已確認病灶，現在醫療技術發達、微創手術傷口小，其實像他椎間盤問題傷害程度很大，若硬撐過久傷害可能更嚴重。

張先生建議，病友們無論是採保守或積極治療，一定都要找專業醫師評估，如果決定動手術，只要遵循醫囑就不用太擔心。

(中時 )