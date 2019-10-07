美國總統川普被爆要求烏克蘭調查對手拜登貪腐一案引爆通烏門疑雲，不過美國媒體踢爆，川普身邊盟友包括美能源部長裴利（Rick Perry）及3名共和黨金主等，都試圖利用川普名義向烏克蘭施壓，要求撤換烏國最大油氣公司Naftogaz的管理高層，安插美國人，以利後續雙方業務往來、取得有利合約。

(中時電子報)