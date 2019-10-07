先別提拜登！美媒曝 金主用川普名施壓這國謀利 12:062019/10/07 中時電子報 吳映璠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普被爆要求烏克蘭調查對手拜登貪腐一案引爆通烏門疑雲，不過美國媒體踢爆，川普身邊盟友包括美能源部長裴利（Rick Perry）及3名共和黨金主等，都試圖利用川普名義向烏克蘭施壓，要求撤換烏國最大油氣公司Naftogaz的管理高層，安插美國人，以利後續雙方業務往來、取得有利合約。 (中時電子報) #川普 #烏克蘭 #拜登 #Naftogaz 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京樂了？通烏門案 兩關鍵讓川普談判添陰霾 11:012019/10/03 國際 別扯彈劾！川普大爆走 這國總統驚呆 12:562019/10/03 國際 烏克蘭電話門 川普拖彭斯下水 04:102019/10/04 國際大事 川普對陸貿戰 宛如泥巴戰 04:092019/10/05 話題觀察 自爆通陸門 川普要習查拜登 04:102019/10/05 國際大事 擔心押錯寶 陸未必對川普伸手 04:102019/10/05 國際大事 川普政策獲力挺 拉美多國成意想不到盟友 09:552019/10/05 國際 不是經濟！醜聞狂燒 他曝川普人氣不墜關鍵 05:032019/10/07 國際 北京期待川普連任 有3大理由 04:102019/10/07 國際大事 川普大暴走 狂譙羅姆尼混球 04:102019/10/07 國際大事 國際熱門新聞 對川普不耐了？傳陸貿易談判轉硬 不同意這2關鍵 - 國際 她說 免彈劾罷黜 川普會為這下台 - 時事 北京期待川普連任 有3大理由 - 國際大事 - 中國時報 先別提拜登！美媒曝 金主用川普名施壓這國謀利 - 國際 陸銀行家港遭爆打 對岸網民怒了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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