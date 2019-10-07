◎扁開直播嗆聲踩紅線？矯正署竟回這4字

前總統陳水扁保外就醫屢踩「四不」紅線，引發外界爭議，國民黨立委陳玉珍今天在立院司法法制委員會質詢矯正署長黃俊棠，陳水扁不僅去參加民進黨黨慶，還開直播嗆聲蔡英文總統把他抓回去，這是司法威信的問題。黃俊棠則回應，有些牽涉到「言論自由」，是憲法保障的區塊，他們會再加強查訪了解整個狀況。

◎他稱台美關係40年來最好 柯P反譏

我邦交國索羅門群島與吉里巴斯，在5天內相繼與我斷交，外交部長吳釗燮稱台美關係是40年來最佳，外界質疑這樣的說法有助於台灣外交嗎？台北市長柯文哲7日表示，台美關係目前很好沒人否認，台灣跟大陸關係是目前30年來最爛，這也沒有人否認。

◎高鐵台北到屏東 單程票價曝光

藍委曾銘宗於今（7）日於立法院財委會指出，行政院2010年就提出高鐵南延的可行性評估，但因經濟效益不足而做罷，未來高鐵從左營到屏東票價多少？高鐵回應為70元。

◎心肌梗塞大力咳自救？醫生這樣說

網路盛傳心肌梗塞可用大力咳嗽自救，醫師提醒有時血管阻塞至惡性心律不整或心跳停止的時間很短，而網路傳的各種自救方式都需要在清醒的時候才有辦法嘗試，不如大聲呼救或想辦法引起他人注意來救助你或是叫救護車，把握黃金12小時救治期，才是最安全的作法。

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(中時電子報)