學生時期因甜美可愛外型入行的女神李麗珍，除了拍廣告，還跟參與了黃百鳴的《開心鬼》系列電影，組成「開心少女組」正式進軍影壇，年僅21歲便以《最後勝利》一片入圍香港金像獎最佳女主角，沒想到演技跟外型都受到肯定的她，卻毅然露點拍寫真與三級片，也因此爆紅，「豔星」身分從此與她不可分割，而其實她選擇輕解羅衫，有著不得已的苦衷。

李麗珍因外貌走紅，卻也受外貌所累，據《自由時報》報導，她以「開心少女組」身分接戲，雖嶄露頭角，事業卻因遲遲沒有進一步突破，理由是李麗珍太過「娃娃臉」而能演的角色受限，因此錯失許多機會，她為求突破，才點頭脫衣拍了2本露點寫真集，之後接拍了多部三級片，包含代表作《蜜桃成熟時》，尋求個人突破總算成功，也因爆紅而有了進軍歌壇的機會，被譽為當代最強「銀幕尤物」。

雖李麗珍一脫成名，演藝事業相當成功，然人美命不美，情路坎坷異常，她1996年與音樂人許願結婚，之後回歸家庭而息影，然4年後離婚，她又復出螢光幕，並在1999年以《千言萬語》勇奪金馬影后，2008年李麗珍跟已婚音樂人潘源良的婚外情正式曝光，兩人情纏多年、四度分合，最終男方在去年於加拿大低調再婚，李麗珍經歷此事，表示仍對「真愛」抱持希望，但不急找伴，如今跟22歲女兒相依為命。

(中時電子報)