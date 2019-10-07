108課綱數學領域提到「培養學生使用工具的素養」，現在有些高中數學老師擬發起連署，建議學測數學科開放學生自備計算機應試。大考中心表示，如果要開放大考使用計算機，會在3年前公布，目前確定111年不會推動。

台中一中數學科老師陳光鴻在自己臉書貼出「要求大考中心公布112年數學科學測開放學生自計算機應試」的圖案，他表示，正調查全台300多間高中在本學期第一次期中考開放學生使用計算機的狀況，10月8日調查結束後，會發動連署，請求大考中心開放學生於112年的數學科學測使用計算機。

對此，大考中心副主任黃璀娟表示，108課綱數學領域提到「培養學生使用工具的素養」，升大學考試依課綱命題，因此大考中心未反對在大考時使用計算機，問題是如何做？怎麼做？

黃璀娟說，大考開放使用計算機，在命題上不是問題，但應該在教學現場都普及使用計算機後才來進行。現在問題是，高中的數學教學已經普遍使用計算機了嗎？而且大考一旦開放使用計算機，身障生、重大傷病考生如何應試，也是一個問題。

黃璀娟說，一旦大考開放使用計算機，到底是學生自備或是由大考中心提供，曾經討論過，但到現在都沒有結論。如果考生自備，那大考中心還要有因應電子舞弊的措施；若大考中心準備，在報名費難漲的狀況下，買計算機的錢從何而來？

黃璀娟透露，升學考試要從何時開始使用計算機，不只是涉及學測或指考，甚至連升高中職的會考是否納入，相關教育單位都有討論過，但沒有結論。目前只確定，大學考招新制上路的第一年111年，升大學考試不會開放用計算機，之後如果要開放，會提前3年公告。

(中時 )