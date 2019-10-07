前新北市長朱立倫今(7)日上午至新莊新豐公共托老中心參與重陽敬老活動，談到最近熱議的「韓江配」，朱立倫表示，「都好，相信韓市長會做出非常明智的選擇」，至於和「韓朱配」相比？朱則回應，「這個不能比較，我是助選員」，針對韓是否有和自己聯繫，朱強調，「我們一直都保持密切的溝通，沒有任何的問題。」

對於有很多人希望朱立倫到新北輔選，反而韓國瑜比較少？朱立倫則表示，「不會啊，昨天大家不是有邀韓國瑜市長來，只是由他的夫人代表。」，自己今天也沒有候選人，只是純粹做公益

媒體追問，但李佳芬昨北上，護衛隊推擠媒體產生摩擦，支持者也開始焦慮罵人，對此朱呼籲國民黨支持者，多幫忙爭取選票，「多交一些朋友，少樹立敵人」。

至於韓國瑜擬11月訪美，如今恐有變數，朱立倫說，美國是我們最重要的盟友，國民黨一直堅持親美立場，韓市長去美國，是讓美國更了解我們的總統候選人，更了解國民黨的立場，這絕對是好事。

(中時 )