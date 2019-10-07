2020選戰進入倒數，蔡英文總統連任競選團隊自製的直播節目《一起吃早餐》今天首次登場。(蔡英文競選連任辦公室提供)

2020選戰進入倒數，蔡英文總統連任競選團隊自製的直播節目《一起吃早餐》今天首次登場，對南方澳斷橋事件，蔡辦發言人群稱讚此次政府處理即時。對蔡英文「論文門」仍未平息，發言人也呼籲造謠應該適可而止，讓許多更重要的議題與討論可以更快回到正軌。

為主導時事議題並及時澄清不實訊息，蔡團隊發言人主持的《一起吃早餐》未來每周一、三、五上午9點在2020小英發言人臉書粉專、Youtube、17直播頻道播道。

發言人顏若芳今天在首集中端出了永樂市場的美食旗魚米粉，阮昭雄和廖泰翔則是準備了「國民早餐」的三明治和台式漢堡。未來每集節目，也會邀請不同立委候選人帶來各地早餐美食與大家分享。

在談論生活時事的「風場預報」單元，三位發言人關注南方澳斷橋事件，顏若芳提到，未來橋梁的檢測應通盤檢討，不能只檢不測；阮昭雄則稱讚此次政府處理即時，交通部長林佳龍與內政部長徐國勇在第一時間抵達現場快速處理。

在「Ture英未來」單元則是談論上周末金鐘獎頒獎典禮。廖泰翔表示，現在的台劇，無論在議題深度、拍攝手法、劇組規模都越來越好，讓國人看到影視產業的能量。

顏若芳則說，金鐘贏家《我們與惡的距離》獲得政府前瞻計畫補助，政府支持台灣劇組拍攝優良劇本和作品，把資金與人才留在台灣。阮昭雄表示，在台灣，拍攝的議題不會受到限制，針對社會議題或政府政策都可以討論批評，「這是民主自由的台灣最珍貴的資產與養分」。

在第三單元「正確發英」中，發言人提醒大家，不要在沒有查證的狀況下轉傳不實資訊。上周末部分社群群組有「重要人士」傳遞蔡總統未獲博士學位，顏若芳表示，不論傳遞該訊息的原因為何，「傳遞不實謠言就是不對」，她呼籲大家，傳訊前應查證、上網多看看，別讓自己不小心成為散布不實謠言的人。

阮昭雄認為，轉傳不實謠言是「手指亂象」，訊息未經思考就轉傳有欠妥當，況且總統論文謠言府方早已開記者會澄清，昨日卻又見不實謠言實在令人匪夷所思。

廖泰翔以2014年他在柯文哲團隊處理MG149事件為例，當時了解被抹黑的無力感很重，最後公開了所有帳目資訊。

他說，當不實謠言成為新聞，一定要出來澄清，蔡總統論文原稿已於記者會公開，也在國家圖書館公開上網，有畢業證書已說明必有論文，也是LSE認證的博士學位，造謠應該適可而止，讓許多更重要的議題與討論可以更快回到正軌。

(工商 )