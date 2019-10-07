國民黨雲林縣黨部和該黨雲林山線立委參選人謝淑亞競選團隊在縣農會旁掛起和總統參選人韓國瑜聯合競選看板。（許素惠攝）

雲林縣山、海線兩位國民黨參選人謝淑亞、張嘉郡掛起和該黨總統參選人韓國瑜聯合競選看板，破除外界的質疑，國民黨雲林縣黨部主委許宇甄表示，預計10月底前會完成全縣至少30面立委與總統參選人聯合看板的豎立。

不少人發現斗南縣農會旁近日豎起一面謝淑亞與韓國瑜拱手拜託的大型看板，文字強調「雲林的需要，我們知道，雲林的未，我們在乎」。此外，在海線選區的麥寮鄉拱範宮前，也掛起張嘉郡和韓國瑜「合照」看板，文字就是韓國瑜時常掛嘴邊說的「台灣安全，人民有錢」。麥寮鄉農會總幹事在臉書霸氣嗆「誰說張嘉郡不敢合掛韓國瑜看板？」

許宇甄表示，謝韓在斗南的聯合看板是該黨部和謝競選團隊合製的，而在麥寮市區的張韓看板，則是地方後援會做的，都希望能一起為立委及總統選情拉抬助選。

許宇甄說，目前正在盤點各鄉鎮支持者贊助或可供租用的路口鷹架，將陸續掛起立委與總統參選人的聯合競選看板，預計全縣至少掛30面，將趕在本月底前完成。

(中時 )