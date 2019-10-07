蔡英文總統今天上午出席「媽祖在馬祖昇天祭」時表示，政府已核定新「台馬輪」11.4億元造船經費，啟動「馬祖大橋」綜合規劃作業，並推動航空疏運及醫療直升機專機駐地等計畫，讓馬祖民眾回家的路更穩定也更方便。「相信政府只要有用心，人民一定看得到。」

蔡英文今天抵達「馬祖境天后宮」參拜，隨後乘車前往「媽祖巨神像」觀景平台，連江縣長劉增應也為總統介紹南竿知名的「巨神像」及「祈福坑道」等景點。

蔡英文致詞時指出，天后宮自成立以來，一直是馬祖非常重要的信仰中心，更是馬祖人的海上守護神。這裡還有一座全世界最高的媽祖神像，這座神像總共花了10年以上的時間建造，代表馬祖信眾對媽祖有特別虔誠的信仰及特別堅定的信念。

蔡英文表示，媽祖悲天憫人、普渡眾生的精神，一直帶給所有信眾很深的感動，這樣的精神，也非常值得所有人學習。這幾年來，中央政府做了很多重要的努力，讓馬祖鄉親回家的路更穩定、也更方便。

她舉例今年已經核定新「台馬輪」11.4億元的造船經費，希望造福馬祖、特別是東引的鄉親；大家都很期待的馬祖大橋也終於在去年核定可行性研究，並開始正式啟動綜合規劃作業，「這就是非常關鍵的第一步」。

政府也推動航空疏運及醫療直升機專機駐地等這些馬祖鄉親們期待已久的計畫。「相信政府只要有用心，人民一定看得到。」

她也告訴大家，政府推出「擴大暖冬遊補助」方案，從週日到週五，每房補助1000元，離島還可以再加碼1000元的住宿補助。「希望大家好好利用，來感受馬祖的宗教文化，以及很有特色的戰地歷史人文風情」。她也推薦馬祖的淡菜，現在也正值當季，希望大家到馬祖旅遊的時候，一定要好好品嘗。

(工商 )