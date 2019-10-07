朱立倫今上午出席新莊新豐公共托老中心重陽活動。(吳亮賢攝)

前總統馬英九與鴻海集團創辦人郭台銘昨(6日)下午在台東意外同台，2人互動熱絡更相互擁抱，對此朱立倫今出席新莊新豐公共托老中心重陽活動時表示，郭董仍然是好朋友，「大家團結在一起或抱抱，我覺得都是很好的啊。」

朱立倫說，如果有一天自己看到郭董，也希望能夠握個手、抱一抱，朱也強調，「韓國瑜市長碰到郭董，也能夠同樣的情景出現，是大家所期待的。」

(中時 )