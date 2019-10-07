粉專《只是堵藍》狂酸，韓導蹭屏東，連煙火也要消費。（翻攝臉書／柯宗緯高雄傳真）

國慶焰火將於屏東河濱公園登場，施放長達42分鐘。高雄市觀光局也規畫一系列「潮國慶」活動，其中將在大樹舊鐵橋舉辦草地音樂會「隔岸觀火」，孰料被粉專《只是堵藍》狂酸，韓導蹭屏東，連焰火也要消費。對此，高市觀光局澄清，第一時間是「國慶籌備委員會」主動邀請高市府合作，國家慶典沒必要分縣市，無需太多政治口水。

高市觀光局主辦「舊鐵橋草地音樂晚會」在10日當天3時到晚間9時登場，邀請歌手家家、孫盛希、陳零九、鼓鼓等卡司開唱，晚間8時則可「隔岸觀火」，欣賞彼岸屏東施放的42分鐘國慶高空焰火。

然而，《只是堵藍》卻發文狂酸怒嗆，「港你贏（髒話諧音）的韓導，這樣都可以，自己不辦卻蹭到屏東去了，我雖然不想承認我是高雄人，但如果高雄人還有一點身為人的自尊，要看焰火請到屏東縣政府的場地去看，我那天去屏東一定會嘲笑對岸的偷窺狂、不要臉」。

高市觀光局代理局長邱俊龍解釋，焰火是中央的資源，而非屏東的資源，當初慶籌會開會時，希望由高雄跟屏東一起合作，雖然高雄不是籌備會的委員，但所有活動細節都要跟慶籌會回報，「大家一起分享中央資源，有何不好？」

邱俊龍補充說，如果把一個焰火可以分散兩地來辦，人潮疏導很有幫助，不然屏東交通一定會爆掉，高雄至少可分流10至15萬人潮。在他個人看來，扯東扯西都太政治了，這是資源共享合作的概念，從來沒談政治，更與藍綠沒有關係。

針對網友號召到屏東看焰火，不要到高雄參加，引發高屏之間的對立。邱俊龍直斥「就是無聊啊！」，幹嘛要去分縣市，對他來說該活動就是很藝文的方式來慶祝國家生日，難道還要分屏東、高雄嗎？大家都生長在同一個國家，這是由中央主導的活動，沒必要再扯政治。

(中時 )