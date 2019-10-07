美國職籃NBA休士頓火箭隊總經理摩瑞先前推文支持香港示威，引來軒然大波；他今天發出兩篇推文澄清，稱無意冒犯火箭在中國的廣大球迷；有美媒臆測摩瑞恐面臨飯碗保衛戰。

香港「反送中」示威動盪加劇之際，摩瑞（Daryl Morey）4日貼文寫上「FIGHT FOR FREEDOM」（爭取自由）、「STAND WITH HONG KONG」（挺香港）等字眼引發中國球迷激烈反彈後，火箭就一直處於風險管控模式。摩瑞的挺港貼文後來刪除。

隨火箭前來日本備戰海外熱身賽的摩瑞今早在東京發出推文說：「我沒想到我的推文會冒犯火箭球迷，和我在中國的朋友。我只是想根據對一種複雜事件的詮釋，表達一個想法。推文之後，我有很多機會聆聽和思考其他觀點。」

「我總是感謝中國球迷和贊助者重要的支持，我也希望那些感覺不舒服的人知道，冒犯或誤解並非我的本意。」

他也重申，他的推文「完全不代表火箭或NBA」。

摩瑞鬧出爭議後，火箭隊便和他劃清界線。球隊老闆費爾蒂塔（Tilman Fertitta）4日在推特寫到，摩瑞「不代表＠火箭說話...我們不是政治團體」。

在摩瑞於中國掀起強烈反彈後，中國籃球協會（CBA）表示，會切斷與火箭的所有關係。

中國籃協（CBA）昨天透過官方微博聲明指出，休士頓火箭隊總經理摩瑞「公開發表涉港不當言論」，中國籃協對此表示強烈反對，並將暫停與火箭的交流合作事宜。

美國網路媒體SLATE報導，摩瑞今天的兩則滅火推文，不光是要挽救球隊生意夥伴，很可能也是為保住自己的飯碗，昨天已有其他美國媒體揭露「火箭的經營團隊已在激辯是否續聘摩瑞，以及是否另覓他人接替」。

SLATE的報導直言，若環境理想，摩瑞大可不必發這兩則滅火推文，但在現實世界裡，這兩則滅火推文背後的意義可能是火箭隊乃至聯盟想找出令中國息怒的方法，若考量聯盟昨晚以「遺憾」形容摩瑞所捅的簍子，不能排除火箭最終拿摩瑞開刀祭旗的可能。

(中央社)