蔡英文總統9月26日表示，總統府諮議林家如機上買菸這件事和司法調查的走私菸案不同性質，不在刑事追訴範圍。國民黨立委今天開記者會質疑，在北檢還在偵辦，總統直接定調，是否有干預司法指導北檢辦案之嫌？

國民黨團總召曾銘宗表示，總統專機私菸案，國安局少校行政官吳宗憲被檢察官依貪汙、逃稅等罪名起訴，總統蔡英文身邊的總統府諮議林家如被認定完全沒刑責。吳宗憲買菸，依貪汙重罪治罪，林家如買37條，僅罰錢了事。執法的雙重標準，如何讓人服氣？

曾銘宗質疑，總統府發表聲明說此事屬個人「機上免稅品購買」，既然屬於個人消費行為，那一般民眾是否也可以比照辦理？ 林家如是因公隨團出國執行職務，怎麼會是個人消費行為？林家如以公務員身分隨總統專機出訪，得以帶37條免稅菸、禮遇通關，難道不構成貪汙治罪條例或違反稅捐稽徵法？

曾銘宗也認為，林家如沒有抽煙，那她購買的37條香菸是替誰購買？誰協助她運送？目前菸品在那裏？檢調都應該調查清楚。而其他10009條香菸的去路 ，扣除已經被曝光的部分，仍有142條不知去向，總統府應公布完整名單；除了菸品，其他免稅品有無符合規定也應該一次公布釐清事實。

曾銘宗並指出，總統府發言人黃重諺曾經說涉及本案訂購人員並沒總統府政務及機要人員，外交部長吳釗燮也曾經說外交部沒人買菸，如今相繼被打臉，黃跟吳要不要出來跟社會大眾道歉？

(中時 )