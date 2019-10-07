反修例風波引起的香港警民衝突不斷，香港政府5日凌晨宣布實施實施《禁蒙面法》。行會成員葉國謙今早在商台節目中表示，不理解為何市民在合法的示威活動中還戴上口罩，他亦稱，現階段政府會考慮任何合法的止暴亂方法，不排除未來會「禁網」。不過，民主黨立法會議員涂謹申今早亦在同一節目中表示，政府一過國慶就加強執法，令人感覺好差。

葉國謙表示，現階段政府會考慮任何合法的止暴亂方法，不排除未來會「禁網」。他續指，《禁蒙面法》重點是禁止「暴徒」在和平遊行中隱藏身份，從而作出犯法的暴力行為。

被問及為何法例不能豁免獲發不反對通知書的合法遊行集會，葉國謙表示，「所謂合法遊行就是批准，市民有表達權利」，又指法例細節可以改進。坊間有指《禁蒙面法》觸怒百萬「和理非」市民，令他們變得更激進，他直言不相信此說法，至於法例是否有效止暴制亂則需觀察。

持反對看法，民主黨立法會議員涂謹申指，政府急推《禁蒙面法》觸怒大批市民，令過去數天的示威活動變得暴力，「使示威者逐漸變得激進。」他又稱，「政府一過國慶就加強執法，令人感覺好差，效果不是是特別好」，並重申政治問題需要政治解決，促請政府應市民要求，成立獨立調查委員會。

涂謹申說，警員在《禁蒙面法》生效的情況下，「叫人脫口罩就好像平時查人身份證，不需要任何證據理由。」

(中時 )