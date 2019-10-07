香港政府宣布實施《禁蒙面法》，但是內政部長徐國勇被挖出過去曾警告「依集遊法不可戴面具」。立法院國民黨團今開記者會，痛批蔡政府對於《集會遊行法》修法雙重標準，民進黨已經是國會絕對多數黨，沒有通不過的法案，當年力陳廢除《集會遊行法》，如今卻讓該法繼續躺在立院，國民黨團譴責蔡政府罔顧人民集會自由權利，一切只有選票考量，相當可恥。

藍委黃昭順抨擊，如今民進黨是多數黨，沒有過不了的法案，要將《集會遊行法》改為《集會遊行保護法》有這麼難嗎？民進黨嘴上說一套，做的又是一套，完全只有選票考量，到底是忘記對選民的承諾？還是「害怕想起來呢？」

內政委員會召委林為洲表示，國民黨團立場很清楚明確，就是保護人民集會遊行的權利，反對事前限制，包括不能化妝、不能戴口罩等等。至於發生陳抗暴力行為，每個參與集會遊行的個人，都要為自己的行為負責，朝野可以在修法的過程中充分討論，在陳抗中觸犯法條如何究責，而不是現行《集會遊行法》第14條給予主管機關來限制權力。

他指出，國民黨團在這個會期不斷提出《集會遊行法》第14條修法，均遭民進黨團技術杯葛、不排協商、不排二讀，極力排斥修改《集會遊行法》，這不是兩套標準？

藍委陳玉珍表示，蔡政府如此支持香港「反蒙面法」，那麼就立刻著手修《集會遊行法》，不要兩套標準、打假球，當「雙標黨」。

首席副書記長陳宜民表示，馬政府執政時期，蔡英文代表民進黨簽署《人權永久保固書》，承諾未來民進黨無論是執政或在野，都會致力要求改善行政機關違法濫權的現況，並推動修改《集會遊行法》，但今天看到的卻是《集會遊行法》依舊躺在立法院，如果民進黨這麼捍衛國人集會遊行權利，就別再說這麼多，啟動修法程序吧。

(中時 )