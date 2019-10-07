大陸房企融資難和融資成本上漲的狀況仍舊相當嚴峻。調查機構克而瑞研究中心5日公布的報告資料顯示，以9月份來說，95家典型房企的融資總額為人民幣（下同）1,124.48億元，較上月上升45.3％，較上年同期上升17.2％。

澎湃新聞報導，調查發現，從融資方式來看，境內債權融資565億元，較上月上升17.1％。與此同時，境外債權融資額399億元，較上月上升49.1％。

前9個月，房企新增債券類融資成本7.03％，較2018年全年上升0.50個百分點。其中，境外債券融資成本達8.08％，較於2018年全年增長0.86個百分點。單月來看，9月單月融資成本6.47％，較上月上升0.76個百分點。

前9個月排名前十大的房企融資較上年同期增加22.15％，增幅最大，也是平均融資額最多的一個梯隊；融資成本最高的為排名前50位的企業，達到7.28％，較2018年增長0.85個百分點。

值得注意的是，除排名前十大之外的房企，面對境內外融資環境全面收緊的情況下，無論是大型房企還是小型房企，均面臨融資難，融資成本持續上漲的狀況，多家企業的境外融資成本逾10％。

(工商 )