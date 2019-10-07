親民黨立委陳怡潔今日於立法院內政委員會質詢時表示，蔡政府自去年縣市長選舉敗選後，就一直嚴打假新聞、假消息。但近日台灣發生南方澳大橋斷裂及台中火場兩位消防人員喪命的憾事，都見到蔡政府主動散布假消息。內政部長徐國勇表示，南方澳是因混亂而造成訊息錯誤，他願意道歉。

陳怡潔表示，日前南方澳斷橋，蔡英文總統第一時間出面表示，是油罐車造成橋梁斷裂。此事已經被證實是假消息，事實是橋梁斷裂才造成油罐車起火。據了解，這個錯誤訊息是內政部長徐國勇給蔡總統。

徐國勇表示，在第一時間獲得情資後，立刻向行政院長蘇貞昌報告。但當下的訊息不斷湧入而且相當混亂，因此才會出現這樣的誤會，徐國勇坦承錯誤並願意承擔。

陳怡潔提到，近日台中發生火災，有兩名消防員進入火場救災卻不幸殉職，但其實火災現場根本沒有人員受困。事發後徐國勇說火場沒人時就不用進去救火，很多基層消防人員得知後，都認為徐國勇的說法悖離現實，並質問有哪個縣市有這樣的規定？

徐國勇表示，依據標準救災作業規定SOP，沒人受困就不需要進入火場。當日可能是現場人員擔心會被處罰。徐國勇說，任何的檢討都不是要處罰。陳怡潔當場表示，問題是基層都擔心長官被檢討以後，會再來檢討基層。陳怡潔表示，徐國勇應該更有同理心多了解基層消防員的心聲。

陳怡潔表示，南方澳斷橋事件後，有消防人員透漏，目前基層單位的水下救災設備簡陋，有潛水執照的人員也不多，但發生狀況時，基層人員擔心被檢討，往往只能先下水再說。陳怡潔表示，徐國勇應該要去救援基層救災人員的困境，而不是蔡英文總統的選情。

(中時 )