雙十節四天連假即將到來，台鐵全線加開各級列車超過200班，瞄準連假出遊商機，全家今（7）宣布，目前全家在台鐵新增的25個站點、32間店舖皆已開幕，因應連假可能湧現的人潮，除了增加鮮食、飲料備戰，並攜手名店中一排骨、洪瑞珍三明治、方師傅點心坊、春一枝、Pizza Hut必勝客、星野銅鑼燒、雅培米堤、Krispy kreme甜甜圈等熱門店家異業合作，合攻出遊商機！

此外，全家表示，「全家在這裡」官方粉絲團也推出抽獎活動，於10/9-10/23活動期間，粉絲只要到全台全家景點店遊玩，於指定貼文底下留言並標註好友，就可參加抽獎；另外，若期間有經過喜歡的全家台鐵店，也可在指定貼文底下應援該店，分享對它的期待與支持，就有機會獲得全家禮物卡500元。

全家指出，為打造一店一特色，位在北部的台鐵南店、板橋車站店舖，跟四大排骨名店之一「中一排骨」合作，每日限量從工廠直送，推出獨家規格的醬烤排骨飯便當、懷舊滷排飯便當，特選帶骨里肌大排，先酥炸、再烤香，很適合作為搭車時果腹的美食。

另，全家台中台鐵、豐原台鐵的「洪瑞珍三明治」，以火腿、蛋、沙拉、奶油製成的「招牌火腿」、「原味起士」，用簡單的材料，組合成美味的三明治，也十分適合趕車、趕上班的消費者們作為早餐選擇。

還有全家台東車站店與「春一枝」合作，共同支持在地農業，選用熟透的季節性水果，以純手工的方式製成冰棒，包括百香果、檸檬、鳳梨、釋迦等口味多元，每枝35元起，每購買一枝，就等於給予在地農民一份希望。

此外，今年國慶煙火將於屏東舉辦，預計高雄、屏東將湧入大量觀光人潮，全家位於高雄台鐵的新左營店與車頭店，也與高雄在地品牌「方師傅」合作店中店，將麵包香帶入便利商店中，可直接買到網路票選第一名的伴手禮「招牌羅宋」及「黃金起士羅宋」，還有日本電視冠軍師傅指導製作的「京都三色土司」。

據全家觀察，全家台鐵店首波於7月底開幕，發現共構型車站因含有其他商場，消費者停留時間較長，除了購買三餐外，也有伴手禮的需求，如台北台鐵西店的「雅培米堤」，目前導入滿2個月，「招牌起士條」每月平均可售出1.5萬條。

還有，全家位於台北車站地下一樓的台鐵一店，8月起導入「Krispy kreme甜甜圈」後，除了招牌款原味糖霜甜甜圈外，也主打經典的巧克力、草莓等風味甜甜圈，每日以10種口味輪替提供，據觀察，每到下午時段都會吸引不少女性遊客購買，作為下午茶點心，

此外，9月中開始進駐全家台北台鐵東店的「Pizza Hut必勝客」，是該品牌首度進駐超商，除了人氣和風章魚燒、泡菜燒肉口味外，加上近10種口味輪替，還可以10元加價購飲料，每日於店內新鮮現作後直接送達台鐵店舖，據觀察，無論平、假日都吸引不少民眾排隊購買，經常一上架就被搶購一空。

(工商 )