NBA is not disciplining Rockets GM Daryl Morey for his social media post, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Morey also issued apology tonight. https://t.co/aMUXLIubwy — Shams Charania (@ShamsCharania) October 7, 2019

面對火箭總管莫瑞挺香港言論引發軒然大波，NBA官方7日由首席新聞官麥克巴斯發布正式新聞稿回應，內容強調這是莫瑞個人觀點，並非火箭與整個聯盟看法，《The Athletic》權威記者查拉尼亞也在第一時間爆料，聯盟不會處罰莫瑞。

NBA官方新聞稿內容如下，「我們意識到火箭總管莫瑞表達的觀點，深深冒犯到很多大陸朋友與球迷，這令人遺憾，儘管莫瑞已經明確表示他的推特觀點，並不代表火箭或NBA，但聯盟價值觀是支持每個人自我教育，以及分享他們對於重要事件的看法，我們對於中國大陸的歷史與文化充滿尊敬，且希望體育和NBA能夠作為一股團結力量，去連接文化差異與把人們團結在一起。」

可是這份新聞稿只在強調一切是莫瑞發表個人觀點，並未含有道歉字眼，或是考慮處罰莫瑞。查拉尼亞發推表示，聯盟根本沒有考慮針對莫瑞在社群媒體上的言行祭出處罰，更聽說莫瑞打算要公開道歉了，但實際上莫瑞並未這樣做。

更誇張的是，先前《Ringer》爆料火箭考慮開除莫瑞，也被美國資深NBA記者阿米克徹底推翻，阿米克強調火箭根本沒有開會討論過開除莫瑞，看來不只是莫瑞本人，就連火箭與整個NBA都打算這樣蒙混過關，但真有這麼簡單嗎？

(中時電子報)