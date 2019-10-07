三峽大成國小圖書館今落成啟用。（許哲瑗攝）

三峽大成國小圖書館今落成啟用。（許哲瑗攝）

三峽大成國小圖書館今落成啟用。（許哲瑗攝）

座落半山腰的三峽區大成國小因環境潮濕，圖書館的書架、書籍及木質地板長年遭白蟻嚴重侵蝕，屋內瀰漫著發霉潮濕味，環球七福公益基金會、台北之音聯播網、和泰環境永續基金會去年起攜手協助校方改造，除了重修建物外，也裝設冷氣機和除濕機，耗時1年半，今上午落成啟用，讓全校師生驚喜連連。

啟用典禮由大成國小帶來太鼓及茶藝表演熱鬧揭幕，副市長謝政達率教育局團隊，與環球七福基金會董事長廖婉池、台北之音兼HitFM聯播網台長蔡詩萍等人共同揭牌，館內採大面積的橘、黃、白的簡約風格，吸引學生搶著一窺圖書館全新風采，穿梭在潔白色書櫃中挑書、閱讀，分享故事內容。

校長江百川表示，大成國小共73位學生，其中單親、隔代等弱勢生佔4成，過去雨水長期從圖書館外牆、屋頂滲入牆壁中，導致屋內漏水嚴重，連書架、書籍及地板都遭白蟻大面積侵蝕，一走進屋內，濃厚霉味撲鼻而來，幾乎無法使用，感謝各單位提供經費整建，提高使用率，也勉勵孩子善用資源，多讀好書，未來更要回饋社會。

廖婉池表示，去年得知大成國小困境後，決定挹注資金協助改造，並率基金會團隊多次到校關懷、會勘，從館內設計、燈光照明度到家具選用，全都一手包辦，歷時1整年的規畫，去年7月終於動工，總經費約300萬，今日落成完工。

謝政達表示，感謝公益基金會鼎力相助，讓學生走進圖書館、愛上閱讀，開拓學習視野，這次也響應新北「老日子愛心大平台」，期待更多民間資源投入校園環境改造，提供弱勢學生更妥善的資源與照顧。

三峽大成國小圖書館今落成啟用。（許哲瑗攝）

三峽大成國小圖書館今落成啟用。（許哲瑗攝）

三峽大成國小圖書館今落成啟用。（許哲瑗攝）

(中時 )