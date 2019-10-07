陳學聖以教育部對外籍生的補助為例，和藝文工作者的日常收入做比較。（文化部提供／李欣恬台北傳真）

藝文工作者的工作權、生存權誰來把關？近期多位藝文界第一線工作者接連驟逝，大多正值青壯時期，讓人哀痛、不勝唏噓。對於中堅藝術人才流失，立委陳學聖今（7）日上午提出此一現象，要求文化部關切，並提出保障藝文工作者生存的確切計畫，「請提出讓藝文工作者立即有感的規劃。」

陳學聖念出這些第一線藝文工作者的名單，包括表演藝術界編舞家張婷婷、導演謝東寧、舞者蕭賀文、舞者時雅玲、作曲家劉新誠、劇場人李強、劇場技術傅志華，視覺藝術界張耿豪、沈聖博、陳香君、李足新、吳樹安等人。

陳學聖表示，「民間最珍貴的資源就是人才，最近藝術界流傳的名單，唸出來非常心痛，他們的狀態都很不好，甚至很淒涼，這是藝文界沉痛的損失，文化部有沒有給過他們什麼溫暖沒有？」

陳學聖以教育部對外籍學生的補助為例，每學期學雜費約4萬元，生活費依大學、碩士到博士，則是從每月1萬5到2萬2以上，「這些給邦交國、非邦交國學生來台的補助固然重要，但是這些藝文工作者的收入，可能一個月達不到外籍生的一個月。」陳學聖表示，「政府有錢有能力，但在藝術上還能有什麼樣的努力？」

對此，文化部長鄭麗君表示，文化發展軟硬體都很重要，目前硬體有所發展，她上任三年多來，試圖翻轉政策體系，「文化預算軟硬體的比例很重要，目前硬體預算我上任後比例為三成多，明年會調到不到兩成，開始展開文化扎根。」

鄭麗君表示，整個藝文發展的生態系需要翻新，也需要有更全面的完備化，「藝文勞動的保障，需要文基法、採購法的法規轉型和訂定，我們部內在做結構性的改革，希望可以有助於藝文環境發展，希望能讓整個環境有所改善，讓創作者不只是燃燒熱情。」

此外，陳學聖也提及颱風天放假，表團虧損需自行吸收，文化部有無相關方案？鄭麗君表示，相關配套措施，「如何把表團颱風假停演納入保險金範圍，將會進一步研擬後再報告。」

(中時 )