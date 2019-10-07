華視台語頻道戲劇《若是一個人》7日上午開鏡，主要演員宋柏緯、孫可芳、林子閎、林鶴軒、朱主愛（四葉草）、龍劭華、陳璇等人皆出席，大馬女神四葉草（朱主愛）與正牌男友林子閎公開認愛後首度同台，兩人態度大方又有點害羞可愛，子閎坦言自己台語很爛，是這部戲演員「台語最爛的基準」，平常會找四葉草練習對話，但常講5句就聊不下去了。各自與他們在劇中有感情發展的孫可芳、大鶴都笑說「已經拜過碼頭了」。

《若是一個人》開鏡，子閎與女友四葉草認愛後首度同框。（圖／盧禕祺攝）

該劇「有關係」的演員不少，除了子閎、四葉草這對情侶檔，還有新科金鐘視帝龍劭華與女兒陳璇、林秀君與女兒丁巧唯兩對親子檔，共同點是「戲外愈有關係，戲中愈沒關係」，製作人陳秀卿表示，導演杜政哲為免觀眾混淆，有刻意將子閎與四葉草排開，兩人在劇中完全不會對到戲，關係也沒交集。兩對親子檔戲中也沒有關係，陳璇表示，她不會跟爸爸對到戲，「他演他的我演我的，我演戲經驗很少，這是第一次挑戰比較重要的角色，主要是把這塊做好」。

《若是一個人》還有新科金鐘視帝龍劭華與女兒陳璇、林秀君與女兒丁巧唯兩對親子檔。（盧禕祺攝）

女主角孫可芳戲裡分別和兩個「名草有主」的帥哥子閎、宋柏緯都有感情戲，但戲外跟他們剛好完全都不認識，孫可芳說自己有點害怕培養感情，就怕造成別人不舒服，所以一起上台語課的前兩天，她跟子閎都沒講話，今天特地向四葉草「拜碼頭」，才敢稍微跟子閎熟絡一些。接著她又笑著對著宋柏緯說：「王小姐（指王淨）我也有拜碼頭！」因為她真的「壓力很大」，所以前幾天遇到王淨時趕快聊一下。宋柏緯聽了一陣尷尬傻笑，但也沒否認，等於間接認愛。

大鶴戲裡與四葉草配對，他自嘲就是自己「從中作梗」才讓情侶檔沒有同台對戲，之前拍定裝照時光是摟肩動作，他的手都不敢碰四葉草，僵硬得跟中風一樣，直到向子閎「拜完碼頭」，才感覺輕鬆一點。大鶴說，導演希望他們私下感情像戲裡這麼緊密，所以大家還有私下特地約出來。

孫可芳和有女友的宋柏緯合作新戲《若是一個人》壓力大。（盧禕祺攝）

至於是否會被雙帥電到？戲外與男友劉冠廷交往10年的孫可芳馬上紅了臉說自己喜歡的類型都天南地北、天差地遠，範圍很亂，對戀情一向低調的她被問「10年的還在？」時，趕緊回答：「是是是！但我不用拜碼頭。」

孫可芳向四葉草「拜碼頭」。（盧禕祺攝）

《若是一個人》故事從之前網路流行的「國際孤獨等級表」出發，描述一個人的孤獨，被問到誰的孤獨指數最高，導演認為是大鶴，他透露幾年前曾瞞著家人一個人開刀住院5天，自己簽手術同意書，當時還曾自己推著點滴架去美食街買午餐，卻因穿著病服被拒於門外，他只好再回病房邊脫病服邊想哭，沒想到這樣的心情，後來也變成戲劇養分。

孫可芳也是後來才發現自己的「孤獨等級表」分數頗高，雖然平常給大家開朗的感覺，但她其實也有孤僻的另一面，曾一個人去遊樂園玩，一個人去醫院做必須全身麻醉的檢查，感覺到很恐怖的孤獨感，也常會把自己關起來，接到劇本後還特別做孤獨的功課，會自己去海邊、去田裡、搭火車或客運，像田野調查般感受孤獨滋味。

《若是一個人》開鏡，主要演員齊聚。（盧禕祺攝）

《若是一個人》由《16個夏天》、《酸甜之味》金鐘編劇杜政哲自編自導，該劇有百分之八十是台語發音，劇組特別為演員安排正統台語課程，每天上足8小時、連上5天，還把10集劇本都讀完。來自大馬的四葉草笑說：「製作人和導演真的超大膽，他們怎麼敢選我？」她雖然有一點福建話基礎，但很多用語和台語還是不太一樣，她原本很擔心腔調問題，上台語課後覺得是自己賺到，因為沒有很多演戲經驗的她可以跟很多優秀演員合作，又可以上台語課真的很棒。

孫可芳已演過幾部台語發音的戲劇，語言上較能掌握，但劇組安排專業台語老師從頭教起，還是讓她上到快崩潰，才知道台語體系如此龐大複雜。因此她給自己一個使命，希望台語不僅不要再變成表演時的干擾，她還要當台語小使者，「導演寫的台語很美，看著看著就哭了又笑了，這是一部很文青的戲，希望我們也可以把台語講得自然優雅好聽，讓戲的文青感被大家聽到，台語劇也不一定是那麼通俗的戲」。

《若是一個人》開鏡，主要演員齊聚。（盧禕祺攝）

(中時 )