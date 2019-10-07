隨著2020總統大選腳步逼近，演藝界挺韓風潮延燒不斷。以成名作一曲《一朵小花》紅遍台灣、東南亞等地區的70年代《群星會》資深歌手孔蘭薰，(7日)接受《中時電子報》專訪，表示「我是超級韓粉，盼韓國瑜帶領我們走向康莊大道」。

資深歌手孔蘭薰表示是超級韓粉。（照片/游定剛 拍攝）

一頭俏麗點短髮、穿著打扮典雅，好久不見資深女星孔蘭薰現身受訪，專訪前，孔頻和記者表示「我口才不好，不知道要講些什麼」。開場先是以一曲群星頌哼唱和觀眾朋友打招呼。孔談到現在雖已半退休狀態，仍時常關心台灣的未來與發展，身為眷村子弟的她，憶起當年，彼此很單純、互相相愛及照顧，就像是大家庭一樣，眷村的大家都已七老八十了，每年聚會時，那些年的親切感回憶全都湧上心頭，孔感嘆「當年雖然過得很辛苦，但大家過的都很幸福，覺得有家真的很好」。

孔有感而發表示「跑了這麼多國家，有些國家的人10幾歲就要打仗，斷手斷腳的實在很可憐，我們為什麼愛惜自己的國家，愛惜我們的台灣，要珍惜生命、每個人的自由，可是自由不可能妨害到別人，真正主導的人，我們要找到真正的人來引導走向正路，過更好的生活」。孔談到「台灣人要覺醒，眼睛要睜大，別受到不正常的人影響，年輕人跟著別人起鬨」。面對記者詢問「明年就是台灣總統選舉，是否有理想人選?」孔則回應「我跟我身邊的人都是標準韓粉，韓像眷村孩子很單純、很認真做事，雖有時做事方式不合大家意，但他會很認真去做，雖屢遭攻擊，但真正在做事的人，人民會是雪亮的」。孔更是期盼韓帶領台灣人走向康莊大道。

(中時電子報)