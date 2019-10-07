高鐵南延屏東案要花554億元，預估10年後完工；民眾最關心的問題是，從左營到屏東票價要多少錢？台灣高鐵董事長江耀宗依據里程、成本費用來算，票價大約在70元以內。

江耀宗表示，高鐵南延案是從高雄到屏東，全長約17.5公里，依照目前每公里的費用大約是4元計算，票價大約會落在60至70元之間。

立法院財政委員會今邀集相關部會「高鐵南延相關評估、財源以及財務規劃」專題報告，交通部、台灣高鐵列於其中；國民黨立委曾銘宗好奇詢問，高鐵延伸到屏東的票價要多少？江耀宗起初口風很緊，僅表示高鐵票價有基本公式，是以公里數乘上費用，但是目前還沒有計算。

不過，曾銘宗認為，江耀宗以高鐵董事長身分前來質詢，不能一問三不知，江耀宗一再追問下才回答，從高雄到屏東（屏東市）大約是17.5公里算起來，大概是60至70元左右。

交通部表示，高鐵南延案的路程大概20分鐘，與台鐵30分鐘相比，約可省下10分鐘路程，總工程經費為554億元，初步構想是以OT模式做規劃，即政府編列預算來建設，興建完成後預計委託台灣高鐵來經營；交通部次長黃玉霖強調，未來不會補貼高鐵屏東站營運成本。

(中時 )