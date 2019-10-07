一名廖姓彩妝師與指導她取得碩士學位的謝姓人夫，發生婚外情，從2014年2月至2018年2月交往4年期間，發生98次性關係， 廖女還親密稱謝男「老爺」、「公公」，謝妻發現2人姦情後，怒告求償後，高等法院判廖女需賠償50萬元。

據「東森新聞雲」報導，廖女辯稱是在工作中認識謝男，當時因忙於化妝品應用與管理研究所的碩士論文，謝男正好以他化學博士的專業，指導她取得碩士學位，2人只是師生關係，沒有交往，而謝妻所稱的親密合照，只是拍照時身體及臉頰靠的較近，並沒有親吻的親密行為動。

廖女還說，自己在社群軟體上以「老爺」、「公公」的暱稱，並不是稱謝男，而與謝男一同出遊、互送情人節禮物，都是正常往來，檢方也對她被告妨害家庭不起訴，可見2人並沒有姦情。

高等法院勘驗謝妻所提供的通話內容，發現廖女不但坦承與謝男交往4年多，還稱「我必須感謝你，因為他的假日必須回歸家庭」。且廖女還向謝妻強調，2人發生關係時都有戴套。

法官另外發現，廖女在電話中：「我剛開始也會覺得說有沒有可能成為另外...就是代替姊姊」等，因而認為2人交往已久，且有頻繁的性交相姦事實，最後不採信廖女說法，判她應賠償謝妻50萬元確定。

(中時電子報)