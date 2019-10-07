國民黨高雄市立委參選人黃韻涵勤走基層。（林瑞益攝）

高雄市立委第二選區，將由國民黨立委參選人黃韻涵挑戰現任民進黨立委邱志偉。邱志偉挾現任立委的優勢，近來勤打政績牌；黃韻涵則勤訪基層，多與民眾互動。

離明年1月11日大選只剩3個多月，兩人都加緊腳步宣傳。邱志偉方面，他主打政績牌，在各大路口掛上海報，宣揚他是會做事的好立委。

邱志偉日前在選戰倒數破100天時說，過去8年來，他勤走基層，專業問政，用盡「洪荒之力」推動各項的建設，實踐承諾的政見。他要求自己全力以赴，直到交出100分的成績單，不忘初衷。

黃韻涵也不惶多讓，在各大路口也可以看得到她的海報。高雄市青年局於10月1日成立，她也透過臉書貼文表達對年輕人創業的支持，她認為，產業轉型是許多中小企業的目標，需要能夠升級的人才，這是機會，也是問題，如何吸引年輕人才回流家鄉，是她期許開創未來的重點之一。

黃韻涵近來積極搶攻青年族群，在網路臉書上張貼許多關心地方大小事的動態與心情寫照，並勤跑各種活動、座談會，爭取曝光機會。

第二選區的區域包含茄萣區、湖內區、路竹區、永安區、岡山區、彌陀區、梓官區、橋頭區。

(旺報 )