圖為子涵，與她的粉色奧迪R8。(取自子涵臉書)

有巨乳身材、開粉色奧迪R8的子涵，因為出現在連千毅賣遊艇的直播中，被直指是連千毅的「小三」。對此，子涵的經紀公司曝光連千毅與她的LINE對話紀錄，表示早就拒絕了連千毅火熱舌功的追求，以及「每月10萬，一周陪2天」的包養，證明自己的清白。

根據三立新聞報導，連千毅似乎很欣賞子涵，與她的LINE對話第一句就是「你生活費想要多少？」、「我們來交往，好嗎」、「我跟他們都斷了，答應你的」，被子涵一句「我想自己賺」拒絕。

然而連千毅不放棄，反而稱讚她「妳真優秀，很可取，跟別人不同」，接著開始報備每天的行程，像是「明晚見，我要去高鐵了」、「我起床了，你在幹嘛(愛心」等，但郎有情妹無意，子涵都簡短回答，不理他。

最後，連千毅按耐不住，為了得到子涵，不囉嗦直接開價，「你現在有男友嗎？」、「每個月10萬，工作另外再給，每周我回去兩天，陪陪我吃飯、應酬，OK嗎」。3項包養條件開出後，子涵只回他一個字「噗」就沒了。

其實，子涵曾在YouTube「在不瘋狂就等死」公開自己一人住的豪宅，家中擺滿了LV、香奈兒、愛馬仕等各種奢侈品，鞋子更是隨便一雙就要15萬，睡衣穿的是巴黎世家，還時常捐款幫助弱勢，這些全是她自己打拚來的。

圖為子涵。(取自子涵臉書)

圖為子涵。(取自子涵臉書)

(中時電子報)