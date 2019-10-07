蔡英文總統今（7日）前往馬祖參加「媽祖在馬祖昇天祭」活動。（連江縣政府提供／葉書宏新北傳真）

蔡英文總統今（7日）前往馬祖參加「媽祖在馬祖昇天祭」活動。（連江縣政府提供／葉書宏新北傳真）

蔡英文總統今（7日）前往馬祖參加「媽祖在馬祖昇天祭」活動，蔡總統致詞時強調，政府已核定新「臺馬輪」11.4億元的造船經費，並啟動「馬祖大橋」的綜合規畫作業，要讓馬祖鄉親回家的路更方便，另外，蔡總統也鼓勵民眾多利用「擴大暖冬遊補助」方案到馬祖旅遊。

蔡總統首先抵達「馬祖境天后宮」參拜，蔡總統表示，今天是農曆9月9號，是媽祖得道升天的紀念日，所以她特別在這個重要的日子，再度來到馬祖境天后宮向媽祖請安。

「相信政府只要有用心，人民一定看得到。」蔡總統提到，政府已經核定新「臺馬輪」11.4億元的造船經費，希望造福馬祖、特別是東引的鄉親；另外馬祖大橋也終於在去年核定可行性研究，並開始正式啟動綜合規劃作業，這就是非常關鍵的第一步。

蔡總統最後提到，政府推出「擴大暖冬遊補助」方案，周日至周五，每房補助1000元，離島還可以再加碼1000元的住宿補助。鼓勵民眾來感受馬祖的宗教文化，以及很有特色的戰地歷史人文風情。

(中時 )