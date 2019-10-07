台中市環保局首次發現台中火力發電廠（簡稱中火）廢水含「硼」超標！台中市環保局長吳志超7日公布該局9月19日隨機採樣中火廢水，檢測結果發現「D03第5～8號」機組放流水含硼濃度高達121毫克/公升，比放流水標準5毫克/公升，超標24倍。市府10月5日已發文給中火，要求陳述意見，最後回覆期限10月21日，若陳述未具正當理由，市府預定10月底會做出裁決處分，不排除重罰最高2,000萬元或勒令停工。

這是中火今年以來第五次環保違規事件，且累計前四次已被開罰金額2,562.2萬元，創國營事業史上因污染開罰最高紀錄。

台中市衛生局長曾梓展表示，根據國家環境毒物研究中心研究，動物實驗食入大量的硼，會影響男性生殖器官的健康，孕婦懷孕時，暴露到硼，也可能生產體重過輕、畸型、缺陷及成長遲緩的幼兒。

台中市新聞局長黃國瑋強調，市府要求中火發電機組，要汰舊換新，並減煤四成，以減少空氣及廢水污染。

中火今年以來違規案件，分別為今年1月9日被查獲硝酸鹽氮68.9毫克／公升、3月6日被查獲硝酸鹽氮91.6毫克／公升、3月21日被查獲硝酸鹽氮105毫克/公升，均超出放流水標準50毫克/公升。另4月10日也被查獲懸浮固體72毫克/公升，超出標準30毫克/公升的2倍以上，市府累計今年前四次開罰中火金額2,562.2萬元。

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